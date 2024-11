In Afrika nu drie keer meer mensen op de vlucht in eigen land

In Afrika zijn nu 35 miljoen mensen op de vlucht in eigen land – drie keer zoveel als vijftien jaar geleden. Gewelddadige conflicten zijn de belangrijkste oorzaak, maar extreem weer groeit snel als factor.

Mensen die op de vlucht slaan, proberen lang niet altijd grenzen over te steken, laat staan de Middellandse Zee. Veel vaker blijven ze in eigen land. Ze worden ‘ontheemd’ genoemd, of internally displaced person (IDP) in het VN-jargon.

Het aantal mensen dat in die situatie terechtkomt, is in Afrika sterk gestegen, blijkt uit cijfers van het Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC). Vorig jaar telde het IDMC 35 miljoen mensen – dat is een verdrievoudiging sinds 2009.