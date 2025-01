Huismus op één bij de Nationale Tuinvogeltelling van Vogelbescherming

Met 105.721 deelnemers en 1.412.062 getelde vogels was de Tuinvogeltelling 2025, het grootste burgeronderzoek van Nederland, in deelnemersaantallen opnieuw een groot succes. Het toont aan dat veel Nederlanders betrokken zijn bij vogels. Toch valt er voor de vogels zelf nog heel wat winst te behalen.

Het hoge aantal deelnemers geeft een helder beeld: duidelijk is dat het met veel vogelsoorten nog niet goed gaat in ons land. Veranderingen in ons landschap zorgen ervoor dat vogels steeds minder plekken vinden voor voedsel en schuilplaatsen, wat hun overlevingskansen in de stad verkleint. Het is gebruikelijk dat de huismus, die vaak in een groepje van zeven leeft, de lijst aanvoert, hoewel het dit jaar spannend was. “Het aantal huismussen is in de afgelopen decennia meer dan gehalveerd. Ook het aantal getelde merels is teruggelopen. Dat komt waarschijnlijk door het usutuvirus, dat de merels al sinds 2016 treft”, aldus Vogelbescherming Nederland.

– Uitgelichte afbeelding: Door Malene Thyssen CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=650945