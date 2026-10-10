Hoe de wolf zich aanpast aan Nederland

De wolf leeft in Nederland in een dichtbevolkt en intensief gebruikt landschap. Monitoring op de Veluwe laat zien dat de soort zijn gedrag daaraan aanpast en dat prooidieren op hun beurt reageren op zijn aanwezigheid. Tijdens de Nationale Faunadag presenteerde Erik Koffeman van Faunabeheereenheid Gelderland deze bevindingen voor het eerst.

De wolven in Nederland leven in een ander landschap dan soortgenoten in dunbevolkte delen van Europa. Nederland is dichtbevolkt, doorsneden door wegen en intensief in gebruik voor landbouw, wonen, werken en recreatie. Natuurgebieden liggen als eilanden in dat landschap en worden dagelijks door mensen bezocht.

Erik Koffeman gebruikt hiervoor de term ‘Nederwolf’, een verwijzing naar het gelijknamige boek van journalist en jager Oswin Schneeweisz en schrijver Wouter Roorda uit 2025. Daarin onderzoeken zij hoe de wolf zich verhoudt tot het dichtbevolkte Nederlandse landschap en de maatschappelijke discussie rond zijn terugkeer. Koffeman gebruikt de term niet als aanduiding voor een aparte ondersoort, maar als typering van een wolf die vanaf zijn geboorte met menselijke aanwezigheid te maken heeft. Tijdens de Nationale Faunadag bij IPC Groene Ruimte op vrijdag 18 september presenteerde hij bevindingen uit monitoring en veldwaarnemingen op de Veluwe. Het was voor het eerst dat een officiële faunabeheerorganisatie haar inzichten over de Nederlandse wolf in deze vorm breed met professionals deelde.