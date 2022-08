GOP-medewerker wil dat LGBTQ-mensen in “isolatiekampen” worden geplaatst

Ethan Schmidt-Crockett, een aanhanger van Kari Lake, de door Trump gesteunde winnaar van de Republikeinse voorverkiezingen in Arizona, heeft opgeroepen tot het opsluiten van LGBTQ-mensen in kampen. Volgens hem is dat de enige manier om de verspreiding van het apenpokkenvirus te stoppen.

Kari Lake supporter, Ethan Schmidt: “We need to hunt [the LGBT community] down and put them into isolation camps” due to monkeypox. pic.twitter.com/nLz9pbn5RN — PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) August 5, 2022

Schmidt-Crockett: “We moeten alle mensen van de LGBT-gemeenschap in quarantaine plaatsen en isoleren. We moeten ze allemaal vinden. We moeten op ze jagen en ze in isolatiekampen plaatsen voor hun eigen bescherming.”

Schmidt-Crockett is een coronawap, die bekend is geworden als actievoerder tegen het dragen van mondkapjes. Want tirannie en zo. Lake kan zich daar prima in vinden en weigert afstand te nemen van Crockett:

Kari Lake appeared in a video promoting Ethan Schmidt’s account. Kari Lake refuses to publicly denounce Ethan who was recently banned from Target for threatening to “hunt LGBT supporters” at their stores. pic.twitter.com/FB9Ue831G9 — PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) August 5, 2022



Bron: LGBQT Nation

Uitgelichte afbeelding: Kari Lake – By Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America – Kari Lake, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=110730667