Goed Nieuws uit Rusland: de bevolking daalt

Jazeker, en niet zo weinig ook, meldde de BBC World Service vanochtend, overigens geheel neutraal, zonder enige vrolijkheid of opwinding. Nou, wij dansten meteen naakt en juichend op tafel, als het geen zes uur ’s ochtends was en ik moederziel alleen in bed lag.

En er wordt hard aan gewerkt – zoals wij allen dagelijks zien.

Is dit voldoende goed nieuws?

Dit is niet alleen dit jaar bezig, maar al jaren, zo stelt de World Bank. In 2009 142 miljoen, en tien jaar later nog 145 miljoen. Dat lijkt op zich een stijging, tot je Nederland ernaast legt: wij groeiden gemiddeld sinds ruwweg 1980 met 1 procent per jaar, dus van ruim 5 miljoen in 1900, naar 10 miljoen in 1950 en 18 miljoen in 2020.

Dan even de oorlog. Het artikel Casualties of the Russo-Ukrainian War op Wikipedia-EN wordt vrijwel dagelijks bijgewerkt. De stand is naar schatting 120-175.000 militaire doden, zo menen enkele westerse gespecialiseerde bronnen. Dat er nu N-Koreanen bijgehaald worden, zegt veel. Mij althans.

Hier een aardig citaat van Wiki:

The Center for Strategic and International Studies (CSIS) found that more Russian soldiers died in the first year of the war in Ukraine than in all its other wars since World War II combined, an average 5,000 to 5,800 soldiers a month, vs 13,000 to 25,000 in Chechnya over 15 years and 14,000 to 16,000 in Afghanistan. Thus, the first year of the Ukraine war was 25 times deadlier than Chechnya and 35 times more so than Afghanistan.

Poetin heeft verder ernstige beperkingen op abortus ingesteld – past ook mooi in het Russisch-orthodoxe kerkelijke beleid. Ook zijn er premies beschikbaar voor nieuwe kinderen. Fokpremies? Tsja. Gaat dat helpen?

