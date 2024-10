Gevallen voor de Führer!

Neo-nazi Andreas Münzhuber is tijdens een klimtocht op de Untersberg op de grens van Duitsland en Oostenrijk om het leven gekomen. Münzhuber struikelde over een boomwortel en donderde een ravijn in. Hij overleed ter plaatse.

Münzhuber was de penningmeester van de Beierse afdeling van Der Dritte Weg, een kleine nazistische partij. De binnenlandse veiligheidsdienst denkt dat de meerderheid van de leden van de groep bereid is geweld te gebruiken (gewaltsbereit is).

De Untersberg was naar verluid de favoriete berg van Münzhuber’s grote held Adolf Hitler. De nazileider liet de Berghof op de Obersalzberg ombouwen tot vakantiehuis, zodat hij een mooi uitzicht had op de Untersberg.

Bron: Merkur

Uitgelichte afbeelding: By Arne Müseler / www.arne-mueseler.com, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89315309