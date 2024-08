Generaal Kinderpardon

”. Oud opvangcentrum directeur (79 jaar) Eduard Disch is sinds 12 juli in hongerstaking vóór het IND gebouw in Den Haag . Hij strijdt tegen het voor kinderen onmenselijke asielbeleid. Strijd mee!

(Hij heeft inmiddels zijn hongerstaking gestaakt – redactie Krapuul)

Al duizenden mensen steunen deze actie. Lees hier hoe jij kan helpen.

In Nederland wonen honderden asielkinderen elke dag in angst en onzekerheid. Zij wonen al meer dan 5 of 10 jaar in Nederland. Een deel is hier geboren. Toch kunnen zij elk moment zonder pardon uitgezet worden. Zij moeten dan (terug) naar het land waar hun ouders vandaan vluchtten. Een land waar ze vaak nog niet of nauwelijks geweest zijn. Dit is een ernstige schending van de rechten van het kind (IVRK). Dit is schadelijk en bedreigt hun ontwikkeling. We komen -samen met jou- in actie om dit schandelijke en schadelijke kinderonrecht te stoppen.

Wij eisen met onze actie:

1. Een onmiddellijk kinderpardon voor alle kinderen die meer dan vijf jaar in Nederland wachten op hun verblijfsvergunning.

2. ⁠Een duurzaam en kindvriendelijk asielbeleid. Bij de beoordeling van de asielaanvraag staat het belang van het kind centraal.

Want onze gewortelde kinderen mogen niet de dupe worden van ons falend asielbeleid.

100.000 handtekeningen

Er is veel steun voor de hongerstaking. Duizenden reacties via (social) media, ruim 250.000 mensen lazen en/ of deelden berichtgeving hierover op social media. Steungroep ‘Steun Eduard’ telt 25 actieve mensen. Dagelijks krijgt hij bezoek van de steungroep, media, sympathisanten, familie en voorbijgangers.

Er is een lange adem nodig. Want alleen de politiek kan dit onmenselijke beleid dat ze maakte, ook weer veranderen. Het zomerreces duurt tot 2 september. Tot die tijd zorgen wij allen dat we met deze petitie minimaal 100.000 handtekeningen bijeen halen. In september wil Eduard met de steungroep deze handtekeningen overhandigen aan Minister Faber van Asiel en Migratie.

We houden contact