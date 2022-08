Gemeente neemt aan asielzoekers uitgedeelde tentjes in Ter Apel in beslag

Te laf om op te treden tegen terreurboeren of omgekeerde vlaggen te verwijderen, maar weerloze mensen tentjes afpakken kun je met een gerust hart aan onze lokale bestuurders overlaten. Dán kan de ME plotseling wél ingezet worden.

De Mobiele Eenheid is begonnen met het verwijderen van blauwe tenten die met het geld van een crowdfunding zijn gekocht. Asielzoekers mogen wel voor het aanmeldcentrum blijven slapen.#rtvnoord pic.twitter.com/I1STTVRGoG — Martijn Klungel (@MartijnKlungel) August 16, 2022



De tentjes waren ingekocht door lokale ondernemers die de mensonterende toestanden bij Ter Apel – waar asielzoekers buiten moeten slapen – niet meer konden aanzien. Volgens een woordvoerder van de gemeente waren de tenten niet veilig, want ‘je weet niet wat zich in zo’n tent allemaal afspeelt’.

Initiatiefnemer Willem Straat laat het er niet bij zitten. Hij heeft nieuwe tentjes besteld, die hij ook gewoon weer gaat uitdelen. De oude tentjes hoeft hij niet terug: “die zijn nu het eigendom van de asielzoekers”.

