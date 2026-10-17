Gedachtenis van Lizzy van Leeuwen

We hebben elkaar ontmoet door schrijfsels over het taboe rond de zelfmoord van boeren. Zij heeft het taboe doorbroken met De hanenbalken. Het contact werd verder onderhouden via twitter – ooit was het er gezellig en we konden onbekommerd privéberichten delen. Zij was pessimistisch over het links dat ons ontnomen is in golven van misogynie, stiekem racisme en speciaal antisemitisme. Zij dacht dat het nog lang zou duren voordat dit voorbij zou zijn.

Lizzy zal het niet meer meemaken. Zij is dinsdag 13 oktober overleden. Rust in vrede, anarcho-feminist.



Zelfmoord onder boeren



Over geschiedschrijving aangaande Ind(ones)ië 1945-50



Bij de heruitgave van Ons Indisch erfgoed, 1



Bij de heruitgave van Ons Indisch erfgoed, 2

Vulles, hier op Krapuul te zien/beluisteren.

Haar opus magnum is dit jaar nog voltooid en uitgegeven: Indehoy! Geschiedenis van seks in Indië, 1602-1942