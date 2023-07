Franse inlichtingendienst waarschuwt voor opkomst gewelddadige fascistische groepen

Nicolas Lerner, de baas van de DSGI, de Franse versie van de AIVD, heeft in een interview met Le Monde gewaarschuwd voor de opkomst van gewelddadige extreemrechtse groepen.

Volgens Lerner zijn er in Frankrijk zo’n 2000 fascisten actief die bereid zijn geweld te gebruiken. Sinds 2017 heeft de DSGI 10 terroristische aanslagen door extreemrechtse groepen en individuen verijdeld.

Radicaal-links valt daarbij volgens Lerner in het niet, al maakt hij zich wel zorgen over radicale klimaatactivisten. Desondanks schaart hij zich niet achter minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin die klimaatactivisten onlangs nog betitelde als ‘eco-terroristen’. Acties tegen de opwarming van de planeet zijn in Lerner’s ogen volstrekt legitiem, maar activisten dienen zich wél aan de wettelijke spelregels te houden.

Over islamitisch terrorisme wil Lerner alleen kwijt dat een aantal “geradicaliseerde individuen die in Europa of Centraal-Azië wonen” nauwlettend in de gaten worden gehouden. Jihadistische organisaties in Syrië en in toenemende mate ook Afghanistan recruteren nog steeds actief binnen deze groep.

Bron: Euronews

Uitgelichte afbeelding: Aixafem El Feixisme [Smash Fascism] (Art.IWM PST 8479) whole: a large photographic image covers the whole framed within a white border. The title is set in the white border and.position bottom left..image: A foot clad in an espadrille stamps on and cracks a swastika, which is lying on a cobbled street..text: AIXAFEM EL FEIXISME. Editat per la Comissaria de Propaganda de la Generalitat de Catalunya. (Fot. Catalá).