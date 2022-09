Fascistische haatsite Kiwi Farms door Cloudflare in de ban gedaan

Good riddance to a lot of fascist rubbish: de weerzinwekkende haatsite Kiwi Farms is door het beveiligingsbedrijf Cloudflare in de ban gedaan.

Bezoekers krijgen nu dit te zien:

Kiwi Farms is een haatsite die gerund wordt door Josh Conner Moon, een stuk vuilnis waarbij zelfs Willem Engel verbleekt. Kiwi Farms is inmiddels synoniem met doxxen en het wat minder bekende swatten. Bij swatten wordt de politie gebeld met de mededeling dat iemand op het punt staat een ernstig misdrijf te begaan, in de hoop dat een arrestatieteam de deur van het slachtoffer inbeukt.

Slachtoffers worden door de gebruikers van Kiwi Farms betiteld als ‘lolcows’. Tenminste vier slachtoffers hebben als gevolg van stalking door Kiwi Farms zelfmoord gepleegd.

Kiwi Farms richt de pijlen met name op transmensen, die meedogenloos worden gestalkt en bedreigd. Daarmee houdt het overigens niet op. De site biedt ook een podium aan extreemrechtse terroristen, zoals Brenton Tarrant. Toen de autoriteiten in Nieuw-Zeeland hem vroegen die inhoud te verwijderen, weigerde Moon dat. NZ blokte als reactie de site.

Begin augustus werd Keffals, een trans-youtuber geswat. Toen ze haar toevlucht zocht in een hotel, werd ze gedoxt door gebruikers op Kiwi Farms die een foto van het beddengoed van het hotel konden vergelijken met andere hotels in de regio. Uiteindelijk zag Keffals zich gedwongen de VS te ontvluchten(!), waarna ze opnieuw gedoxt werd nadat iemand haar Uber-account hackte.

Kort daarop werd niemand minder dan de knetterrechtse (en knettergekke) Amerikaanse Afgevaardigde Marjorie Taylor Green geswat door gebruikers van Kiwi Farms. Dat bleek niet zo’n handige zet te zijn: het leidde tot een monsterverbond tussen Greene en transactivisten. Door alle ophef besloot Cloudflare dus uiteindelijk de stekker er uit te trekken.

Aanvulling: inmiddels lijkt Kiwi Farms een nieuwe beveiliger te hebben gevonden in – je verwacht het niet – Poetinië.

Uitgelichte afbeelding: Josh Moon – By Joshua 'Null' Moon – https://www.youtube.com/watch?v=LVUPQwK-v9I, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78304753