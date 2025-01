Duizenden meren op Groenland omgeslagen door extreem weer

Zo’n 7500 meren in West-Groenland zijn in korte tijd sterk veranderd. Van helderblauw naar bruin, van een goede naar een veel slechtere waterkwaliteit en van opslaan naar uitstoten van broeikasgassen. Deze zeer snelle verandering is in gang gezet door twee maanden met recorddroogte en -regenval in het najaar van 2022. “De meren zijn over een omslagpunt geduwd.”

Een internationaal onderzoeksteam waarvan het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) deel uitmaakt, verklaart dat deze week in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS.

“We werken in dit gebied sinds het eind van de jaren 90”, vertelt aquatisch ecoloog Suzanne McGowan van het NIOO. “Het is een erg droog gebied met weinig stroompjes en rivieren, maar met veel meren. Toen we in de zomer van 2023 aankwamen, merkten we plotseling dat de bodem heel nat was geworden en de meren bruin. Dat hadden we nog nooit gezien.” De meren zijn fysisch, chemisch en biologisch veranderd. Zulke wijdverspreide veranderingen vinden gewoonlijk alleen in honderden jaren tijd plaats.

– Lees verder bij de bron