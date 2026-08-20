Duitsland wil grenscontroles verlengen

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt (CSU) wil de grenscontroles verlengen tot maart 2027.

Dobrindt beroept zich op “uitzonderlijke omstandigheden“ en verwijst naar “ontwikkelingen aan de Europese buitengrenzen“, waarmee hij doelt op de bestorming van de Spaanse enclave Ceuta door migranten uit Noord-Afrika.

Sinds 12 juni 2026 gelden in de Europese Unie (EU) met het Migratiepact nieuwe, aanmerkelijk strengere asielregels. Formeel zou er nu een einde moeten komen aan de Duitse grenscontroles, maar Dobrindt wil de bestorming van Ceuta gebruiken als aanleiding door te gaan met de controles.

De effectiviteit van die grenscontroles is omstreden. De Duitse politie heeft daadwerkelijk duizenden illegale migranten tegengehouden, maar de maatregel heeft óók geleid tot verkeerschaos aan de grenzen en capaciteitstekorten bij de politie. Duitse politievakbonden klagen dat duizenden agenten bij de grens staan, waardoor ze op andere kritieke plekken menskracht tekortkomen.

Open grenzen zijn binnen het Schengengebied het uitgangspunt. Reizigers kunnen zich binnen dat gebied vrijelijk verplaatsen. Als er sprake is van “uitzonderlijke omstandigheden” zijn uitzonderingen mogelijk, maar die zijn altijd tijdelijk van karakter. Dobrindt vindt dus dat er met de bestorming van Ceuta sprake is van die uitzonderlijke omstandigheden.

Het is in hoge mate symboolbeleid, want veel invloed op de migratiestroom hebben de grenscontroles niet. Ze komen voort uit angst voor de extreemrechtse AfD. De AfD – eerder vergelijkbaar met FVD dan met de PVV – is al maanden de grootste partij in de peilingen. Tot nu toe werd de AfD steeds uitgesloten door de christendemocratische CDU, maar dat zou na het vertrek van de huidige partijleider Merz kunnen veranderen. Met name in het oosten van Duitsland gaan binnen het CDU steeds meer stemmen op de AfD niet langer uit te sluiten.

Uitgelichte afbeelding: Alexander Dobrindt – By © European Union, 2026, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=170577054