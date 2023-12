En dan komt het nieuws binnen dat Denny Laine is overleden. Hopelijk komen er meer keuzenummers, hier in ieder geval twee Krapuulredacteuren-uitverkorenen.



Go now, Pyts keuze



Say you don’t mind, zijn eerste solosingle. Ach, de herinneringen (Arnolds keuze).

– Uitgelichte afbeelding: By Eric The Fish – originally posted to Flickr as Denny Laine at The Cavern, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11332401