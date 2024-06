De staat van het land

Huisjes melken — senator Eric Kemperman BBB is een bedrijfskundige die graag jaagt en bokst. Hij zit een jaar in de Eerste K, melkt ook huisjes en loopt als jongen voor Vastgoed Belang (lobbyclub VG – zie de NRC van 17 juni 2024). Op dinsdag 18 juni komt de Wet Betaalbare Huur in de Eerste Kamer en Kemperman stelde daarover 65 pagina’s kritische kamervragen, maar geschreven door de club VG. Dat gebeurde in mei en juni. Minister De Jonge over deze Kamervragen: “Het gebruik ervan als doorgeefluik voor de lobby van een belangenorganisatie voor vastgoedondernemers deugt gewoon niet.” Maar Kemperman hield wel een mooie, idealistische maidenspeech over controle op kwaliteit in de bouw.

Fleur

Man en vrouw in één fractie? Het is niet verboden, maar Fleur en haar partner Léon de Jong zitten allebei in de fractie van de PVV (en hebben samen een dochter van ongeveer 10). Curieus: Fleur lijdt volgens Wikipedia aan multiple sclerose. Ze krijgt op Wp overigens een nogal positieve recensie voor haar succesvolle inspanningen voor ouderen.

Kapitalist

Geert is kapitalist van de maand. Hij ontving als Kamerlid sinds 1998 in totaal 2,5 miljoen euro, plus alle onkosten, reisvergoedingen en dergelijke – naar schatting 1 miljoen. Wat kregen we daarvoor terug? Louter en alleen ruzie, ruzie en nog eens ruzie, en tijdverlies. Ooit een ‘Wet Wilders’ gezien? Niet alleen bestaat die niet, hij komt er ook nooit. W. kan alleen zeiken, zuigen en zeuren.

Ali

Daar was het vieze, stuitende circus rond Ali Bouali. Liet me desondanks meeslepen en keek een uur naar een commerciële talkshow. Totaal gebrek aan zelfinzicht, en dan de verkrachtingen die B in één adem noemt met bidden (??), terwijl hij alles, letterlijk alles ontkent en met een snik roept dat hij moe is en zijn leven kapot. Niet de eerste bekende-Nl’er die zijn macht doorlopend seksueel misbruikte. Zijn website staat er nog. Daarop het theaterprogramma ‘Ali B bekend-t’ uit 2022. Bah!

Opperbevel

Befehl ist b.. so spricht der Führer! dat is wat ik dacht toen ik Wilders’ mening zag over onze hoogste generaal Onno Eichelsheim. Die mag van W niet in een interview zeggen dat hij het geweld van Israël om vier gijzelaars te bevrijden ‘heel ingewikkeld’ vindt. W: ‘Een onbegrijpelijke, ongepaste foute opmerking’. Hij zou hem als hij minister van Defensie was, tot de orde geroepen hebben. Befehl ist immers b…?