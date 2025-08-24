De opwiekende leeuwerik

Arnold J. van der Kluft

BBC2 hapert om de haverklap, je vraagt je af waarom er niets aan gedaan wordt.
Het Promenadeconcert zoals uitgezonden eerder deze avond blijkt van 5 augustus 2025 te zijn, en het staat op Youtube.
De naam van de violiste werd weggepoetst, welnu zij heet Liya Petrova. De dirigente is Nil Venditti, het orkest is het BBC National Orchestra of Wales met de BBC Singers.


The lark ascending, Ralph Vaughan Williams

– Uitgelichte afbeelding: Door Herbert Lambert (1882-1936) – https://www.bridgemanimages.com/it/lambert/ralph-vaughan-williams-musical-composer-b-w-photo/photo/asset/5987009, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=111431418

Veel kostbaar bloed heeft 's werelds loop gestort
en menig bloem is onverhoopt verdord;
verhef u niet op jongzijn en op glans,
de knop valt af, eer zij geopend wordt.

(J.H. Leopold)