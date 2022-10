De oogst van een weekje Westoever: negen doden en flink wat gewonden door kogels

Een blogger die onder meer (of vooral) schrijft over Israel en de Palestijnen kan geen dag meer van huis. Nauwelijks had ik mijn hielen gelicht op 27 september of de Israeli’s vallen een dag later met groot vertoon Jenin binnen en richtten er een ouderwets bloedbad aan met vier doden en niet minder dan 44 gewonden, van wie een aantal zeer ernstig gewonden. En het bleef daar niet bij. Toen ik op woensdag 5 oktober weer thuis was, was het aantal doden opgelopen tot negen.

De vier van 28 september waren Mohammed Mahmoud Barahmeh (30) uit Anzah (een dorpje ten zuidwesten van Jenin, Abdul-Rahman Fathi al-Kazem (27), Mohammed Hisham Abu Na’sa (25) allebei uit het vluchtelingenkamp Jenin en Ahmad Nathmi Alawna (26) uit Jenin-stad. Abdul-Rahman al-Kazem werd aangetroffen tussen twee huizen en geëxecuteerd voordat hij de Israeli’s had gezien, volgens ooggetuigen. Hij was de broer van Ra’ed al-Kazem die in april een drietal Israeli’s doodde in Tel Aviv en vervolgens werd doodgeschoten bij een moskee waar hij zich had verstopt. De Israeli’s kwamen overigens dit keer naar Jenin om zijn vader te arresteren.

De 44 gewonden werden over het algemeen getroffen door scherpe munitie. Verscheidenen van hen waren ernstig gewond door schoten in de nek, het hoofd of de borst en sommigen in de onderbuik.

Een dag later werd de 7-jarige Rayan Yasser Suleiman uit Tuqu (bij Bethlehem) door zijn vader gevonden, voorover liggend achter hun huis. Het bleek dat de jongen was opgejaagd door soldaten die hem verweten stenen te hebben gegooid. De jongen had van de schrik een hartstilstand gekregen.

Op 2 oktober werd in Ezzariya (een wijk van Jeruzalem) de 18-jarige Fayez Khaled Damdoom doodgeschoten. Er waren onlusten in dit gedeelte van de stad, maar ooggetuigen meldden dat Damdoom gewoon voorbij kwam rijden op zijn motor en door de soldaten werd afgemaakt met diverse schoten. Eén daarvan trof hem in de nek.

Op 4 oktober om half vier ’s ochtends openden militairen bij het Jalazoun-kamp (iets ten noorden van Ramallah) het vuur op een auto waarin twee Palestijnen op weg waren naar hun werk. De soldaten beweerden achteraf dat de auto een ”ramaanval”op hen had willen uitvoeren, maar dat werd door ooggetuigen in alle toonaarden ontkend. Hoe dan ook, twee inzittenden van de auto, Khaled Anbar Danbas (19) uit het Jalazoun-kamp en Salama Ra’fat Saray’a uit het nabij gelegen Bir Zeit werden doodgeschoten. Er was bovendien een dag lang onduidelijkheid over het lot van Qassem Bassel Basbous. De militairen hadden zijn lichaam meegenomen en gedacht was dat hij dood was. Een dag later bleek hij in een ziekenhuis in Israel te liggen waar hij was geopereerd. Hij was gewond aan een hand en een voet. Niemand had echter de moeite genomen zijn ouders iets te laten weten.

En tenslotte op donderdag 6 oktober schoten soldaten in Deir al-Hatab (een dorp ten oosten van Nablus) de 21-jarige Alaa Nasser Zaghal dood met een schot in zijn hoofd. Er werden verder nog vier andere Palestijnen door schoten gewond (onder wie twee Palestijnse journalisten, Mahmoud Fawzi en Luay Samhan die beiden schoten in hun armen opliepen) maar Alaa Zaghal was ver verwijderd van de plaats waar de gevechten plaatsvonden. De inval in Deir al-Hatab vond plaats om iemand te arresteren die ervan verdacht werd een taxichauffeur licht te hebben verwond na diens taxi te hebben beschoten. Die gebeurtenis leidde ertoe dat op 4 oktober een kleine menigte opgewonden kolonisten, ongehinderd door het leger, Nablus afsloot voor alle verkeer van Palestijnen en eiste dat Israel een nieuwe grote militaire actie zou ontketenen in de Westoever om de Palestijnen onder de duim te krijgen.

En dat waren niet de enige Israelische heldendaden. Zo werd de Palestijnse gouverneur van (Oost)-Jeruzalem, Adnan Gheith, voor de 35ste keer opgepakt sinds hij in 2018 als zodanig was benoemd. En in de Naqab (Negev) werd het dorp al-Araqib voor de 207de keer afgebroken. Om maar wat te noemen. Intussen heeft de Westoever dit jaar al meer dan 110 doden te betreuren, het grootste aantal sinds 2005.

