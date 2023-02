De ontruiming van Chagos: een ernstige schending van mensenrechten

Zo´n zestig jaar geleden heeft de regering van het Verenigd Koninkrijk in het geheim met de Verenigde Staten het plan gesmeed om een geheel inheems volk, de Chagossianen, van hun woonplaats in de Chagos Archipel weg te dwingen.De eilanden in de Indische Oceaan maakten deel uit van Mauritius, destijds een kolonie van het VK. De beide regeringen waren overeengekomen dat een militaire basis van de VS op Diego Garcia, het grootste van de bewoonde Chaogs Eilanden, gebouwd zou worden. De bewoners van het eiland zouden verwijderd worden. De regering van het VK scheidde de Chagos Archipel af van Mauritius, waarbij een nieuwe kolonie in Afrika gecreëerd werd, het Britse Indian Ocean Territory (BIOT, extensie: .io). Om te voorkomen dat het de VN over het voortzetten van het koloniaal bestuur verklaarde het VK valselijk dat Chagos geen permanent verblijvende bevolking had.

In werkelijkheid had er al eeuwen een gemeenschap gewoond op Chagos. De Chagossianen zijn overwegend nakomelingen van tot slaaf gemaakte mensen die met geweld zijn overgebracht van het Afrikaanse continent en Madagascar naar de daarvoor onbewoonde Chagos Eilanden. Hier werkten zij op kokosplantages onder Frans en Brits bestuur. In die eeuwen zijn zij een eigen volk met hun Chagossians-creoolse taal, muziek en cultuur.

