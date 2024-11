De genocide in Indonesië van 1965 en daarna handig weggemoffeld

De Wereld Morgen – tot februari 2022 hadden we er contact mee en namen we stukken van hen over – weet de massaslachting in Indonesië vanaf 1965 weg te moffelen onder de kop Gaza is niet de eerste door het Westen bewapende genocide. Gunst, gaat dit over Biafra, Rwanda, West-Papua, noem maar op? Het moet toch vooral over Gaza gaan en Indonesië is te onbelangrijk om te vermelden. “Links” is verloren.

De niet antizionistisch opgeleukte oorspronkelijke tekst vindt u hier. We nemen hem niet over. Behalve dan de openingsalinea:



De staatsgreep van Soeharto (1965) was het startschot voor een massaslachting waarbij ongeveer één miljoen mensen -(vermeende) communisten en Chinese Indonesiërs- zijn vermoord. Het taboe dat over de genocide van 1965 ligt, verminkt de wereldgeschiedenis.