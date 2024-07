De dromen van gisteren, een hoopje as en de hoop die blijft

De laatste nog levende van de Four Tops, Abdul Hakeem “Duke” Fakir, is gisteren overleden. Pyts keuze, een post-HDH-cover.



If I were a carpenter

Robs keuze. Ongeveer live, met hun fantastische choreografie



Reach out, I’ll be there

Jet_030 kiest dit nummer, dat gerust het model voor de Northern Soul-vloerkraker genoemd kan worden (is het zelf niet, want te bekend).



I can’t help myself

Liz gaat voor deze…



Love music

En dan de gewetensvraag, mijn keuze. Eén nummer? Dat vind ik onbegonnen werk. Ik kies twee nummers die een rol gespeeld hebben in wat ik maar mijn liefdesleven zal noemen.



Yesterday’s dreams. Voor Chris.

Ach, dat eindexamenjaar. Deze voor Sophie.



Seven rooms of gloom

