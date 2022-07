De doden van de week in Jenin

Israelische militairen, die op dit moment een productie halen van twee dode Palestijnen per week, hebben woensdag in alle vroegte weer een slachtoffer gemaakt in Jenin. Dr Wisam Baker directeur van het Khalil Suleiman ziekenhuis vertelde dat de soldaten de 25-jarige Mohammed Nafe’ Mer’ey uit het vluchtelingenkamp Jenin hebben gedood.

Mohammed werd gewond met verscheidene schoten rond het hart en in zijn onderbuik. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht waar hij vervolgens overleed ondanks pogingen zijn leven te redden. Mohammed is de neef van de Bara’ Kamel Lahlouh (23) die op 17 juni werd gedood toen militairen drie mannen in een auto doodschoten. De dokter voegde er aan toe dat woensdag ook een andere man werd neergeschoten die haastig naar het ziekenhuis werd gebracht, maar die is in een stabiele situatie.

De soldaten beklommen ook de daken om van daar af scherpschuttersposities te kunnen innemen. Er werden twee mannen gearresteerd.Tijdens de arrestatie werden er schoten gewisseld tussen leden van het verzet en militairen in Jenin en in het vluchtelingenkamp Jenin. Er zijn nu 72 slachtoffers gemaakt sinds 1 januari. Alleen al in de maand juni vielen er 13 doden.

Artsen van het Ibn Sina ziekenhuis in Jenin hebben zondag bekendgemaakt dat de 19-jarige Kamal Alawneh uit Jaba’ (bij Jenin) is overleden. Alawneh werd gisteravond laat binnengebracht na te zijn neergeschoten tijdeses een confrontatie met bezettingstroepen. Hij was gewond aan zijn maag en aan een hand.

Jani Abu Jukha, de directeur van het Ibn Sinaziekenhuis zei dat Alawneh het ziekenhuis in kritieke toestand bereikte. Hij had erg veel bloed verloren. Zondag overleed hij. Kamal was zo genoemd naar zijn broer, die in 2003 door de bezettingstroepen werd gedood

Israelische troepen voeren sinds maart bijna dagelijks operaties uit waarbij mensen worden opgepakt. Dat leidt in een toenemend aantal gevallen tot gewonden of doden onder de Palestijnen. Vooral in Jenin werd hevig opgetreden. Met Alawnehs dood is het aantal doden daar dit jaar gestegen tot 28, waarbij inbegrepen de verslaggeefster van al-Jazeera, Shireen Abu Akleh.

– Uitgelichte afbeelding: Alawneh, zoals geplaatst bij Abu Pessoptimist