De 31ste Palestijn overlijdt, politie pakt 42 mensen op als reactie op aanslag

Een Palestijn van 16 jaar die woensdag gewond was geraakt bij onlusten in de wijk Silwan van bezet Oost-Jeruzalem is zaterdagavond overleden in een ziekenhuis in West-Jeruzalem.

Wadee Abu Rumouz was geketend aan zijn bed. De Israeli’s verboden zijn familie hem te bezoeken. En nadat hij was overleden werd zijn lichaam in beslag genomen. De jongen zou volgens het leger vuurwerk naar de troepen hebben gegooid. Hij werd vervolgens gericht neergeschoten met een schot in de borst, samen met een collega die minder ernstig werd gewond. Zijn dood brengt het aantal Palestijnen die in januari zijn gedood op 31. Of eigenlijk op 32 want dezer dagen overleed ook de 13-jarige Nayef Oweidat als gevolg van verwondingen die hij opliep bij een bombardement van verleden jaar op het vluchtelingenkamp Nusseirat.

Het was verder een bewogen dag, nadat zeven Israeli’s waren gedood bij een schietpartij in Neve Yaacov. In een byline vermeldde de Israelische krant Haaretz dat de politie niet minder dan 42 mensen oppakte in Jeruzalem als een reactie op de daad. Onder meer de hele familie van de 21-jarige dader, Khairi Alkam, was onder de arrestanten. Als duiding werd bekendgemaakt dat Khairi precies dezelfde namen droeg als zijn grootvader, vader van 9 kinderen, die in 1988 op 52-jarige leeftijd door een Israelische kolonist was doodgestoken. Khairi junior zou het op zich hebben genomen om hem te wreken. Een ander verhaal hield het erop dat hij in actie was gekomen als wraak voor de recente dood van zijn 17-jarige neefje Mohammed Ali uit het Shu’afat kamp die was doodgeschoten toen hij met een een speelgoedpistool was gesignaleerd. (Hij werd overigens pas doodgeschoten nadat hij het ding had weggegooid).

En dan was er ook nog het bericht dat Khairi’s aanval niet op het publiek uit een synagoge gericht was geweest, maar gewoon had plaatsgevonden in een buitenwijk van de nederzetting/(wijk) Neve Yaacov. Misschien was de toevoeging dat het op een synagoge was gericht erbij gezet om het lekker dramatisch te laten klinken op Wereld Holocaustdag. De gebeurtenis werd overigens op diverse plaatsen door Palestijnen gevierd. In het Jenin-kamp dansten grote menigten opgetogen op straat. Wel begrijpelijk als je net een razzia met negen doden als gevolg hebt meegemaakt. Interessant is verder dat de kampleiding alle bestelwagens en vrachtauto’s verboden heeft verder nog in het kamp te komen. Dat was een reactie op het feit dat de Israeli’s in een neutrale vrachtauto voor de aflevering van ijskasten en in een aantal vergelijkbare bestelwagens waren gekomen. Een soort moderne paarden van Troje.

In Jeruzalem speelde zich intussen zaterdagochtend een nieuw drama af, waarbij een een vader en een zoon gewond raakten, de 47-jarige vader zeer ernstig. Het gebeurde in de ”The City of David”, een soort bijbels park net buiten de muren van Oud-Jeruzalem. De dader was een 13-jarig jongetje uit Silwan. Hij werd neergeschoten en is ernstig gewond. Volgens zijn familie is het echter onzin dat hij de schoten zou hebben afgevuurd, hij was gewoon hard weggelopen toen er werd geschoten en werd vervolgens zelf neergeschoten.

