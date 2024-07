Dader aanslag op Trump geïdentificeerd

De man die eerder vandaag een aanslag pleegde op Donald Trump is door de FBI geïdentificeerd als de 20-jarige Thomas Matthew Crooks uit Bethel Park, een stad in Pennsylvania. Crooks maakte op 20 januari 2021, de dag van Biden’s inauguratie, een klein bedrag over aan een Democratisch actiecomité, maar liet zich in oktober van hetzelfde jaar registreren als Republikein.

Uit foto’s op sociale media blijkt dat Crooks tijdens de aanslag een t-shirt droeg van Demolition Ranch, “a youtube channel dedicated to making you smile with guns”. Vast geen linkse club.

Over de motieven van Crooks is helemaal niks bekend, alles wat gezegd wordt op X is pure speculatie.

Merkwaardig genoeg lijkt Crooks geen enkel social media account te hebben gehad, wat zéér uitzonderlijk is voor iemand van zijn leeftijd.

Update: inmiddels zijn diverse Republikeinse afgevaardigden bezig het vuurtje verder op te stoken. Natuurlijk loopt MTG daarbij voorop:

Dit bericht wordt aangevuld zodra er meer bekend is.

