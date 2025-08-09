Dader aanslag op kantoor CDC in Atlanta is antivaxxer

De man die gisteren het vuur opende op het hoofdkantoor van het Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in Atlanta, is volgens de politie naar alle waarschijnlijkheid een antivaxxer. De politie is tot die conclusie gekomen na gesprekken met de familieleden van de dader. Bij de schietpartij kwamen een agent en de schutter zelf om het leven.

Volgens de familie van de dader was de man ervan overtuigd dat hij ziek was geworden door het coronavaccin. De vader van de dader had eerder op de dag contact opgenomen met de politie en hen verteld dat zijn zoon suïcidaal was. Het is niet duidelijk of de man zelfmoord heeft gepleegd of dat hij tijdens het vuurgevecht met de politie om het leven is gekomen.

Vaccinatie is momenteel weer een hot topic in de VS, met name omdat antivaxxer en complotgek RFK jr nu de scepter mag zwaaien over het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid. Eerder deze week annuleerde junior bijna 500 miljoen dollar aan subsidies en contracten voor onderzoek naar mRNA-vaccins, de technologie die heeft bijgedragen aan het keren van het tij tegen het coronavirus.

Trieste conclusies:

1 conspiracy theories kill

2 De VS, het land dat tot voor zéér recent voorop liep qua wetenschap en technologie, beweegt zich rap richting de Middeleeuwen.

Uitgelichte afbeelding: complotgek RFK jr – By Gage Skidmore, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57206145