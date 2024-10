Coalitie op 20 zetels verlies in nieuwe peiling De Hond

De huidige extreemdomrechtse regeringscoalitie staat in de meest recente peiling van Maurice de Hond op 20 zetels verlies. Ok, het is De Hond, maar tóch.

Het verlies van de coalitie komt voor een groot deel voor rekening van NSC dat maar liefst 16 zetels verliest. De VVD verliest 4 zetels t.o.v. de Kamerverkiezingen van 2023. BBB en PVV blijven stabiel, maar daar moet wél bij aangetekend worden dat de PVV korte tijd op 52 zetels stond.

Grote winnaar is het CDA, dat flink wat NSC-kiezers lijkt op te pikken. Terecht, want Bontenbal is de beste CDA-leider sinds Willem Aantjes.

GL/PvdA profiteert nauwelijks van het verlies van de coalitiepartijen. Niet zo vreemd wanneer je je bedenkt dat NSC eigenlijk niet veel meer is dan een wat conservatievere versie van het CDA. Die kiezers gaan terug naar het oude nest. En dat is niet de PvdA en al helemáál niet Groen Links.

Uitgelichte afbeelding CDA-leider Henri Bontenbal – Door Vera de Kok – Eigen werk, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=140795295