Zo ver zijn we nu, twee weken na het aantreden van Trump 2.0. Justin Trudeau spreekt de Canadezen toe over de handelsoorlog die Trump al begonnen is. Kennis van Engels en Frans noodzakelijk.

