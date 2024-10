Van BlueSky:

De uitdaging is om 20 albumhoezen te kiezen die je sterk hebben beïnvloed. Een platenhoes per dag, gedurende 20 dagen. Geen uitleg, geen beoordelingen. Alleen covers. Hoes 17: Brigada Victor Jara – Eito fora

In een café in Coimbra zong iedereen het refrein mee, en durfallen zongen een wellicht geïmproviseerde strofe, waarbij volop gelachen werd.

En toen hoorde ik het lied van deze plaat, met vet aangezet Azoreaans accent, in de toenmaals nog door trotskisten gedreven grote boekhandel in de Carmo-wijk in Lissabon door de boxen schallen. Het moest zo zijn.

Eu nasci à sexta-feira

Com barbas e cabeleira

Mais parecera um anti-Cristo

Que até o senhor padre cura

Que é um homem de sabedura

Nunca tal houvera visto

Eu fui a Vila Franca

Escanchado numa tranca

À morte de uma galinha

O que ela tinha no papo

Sete cães e um macaco

E um soldado da marinha

Ponha aqui o seu pezinho

Devagar devagarinho

Se vai à Ribeira Grande

Eu tenho uma carta escrita

Para ti, cara bonita

Não tenho por quem lh’a mande

Eu fui à Praia da Rocha

Sapato meia galocha

Ver se o mar estava manso

Encontrei lá uma garoupa

Toda embrulhada em roupa

A dormir no seu descanso

Eu fui de Lisboa a Sintra

A casa da tia Jacinta

P’ra me fazer uns calções

Mas a pobre criatura

Esqueceu-se da abertura

Para as minhas precisões

Ponha aqui o seu pezinho

Devagar devagarinho

Se vai à Ribeira Grande

Eu tenho uma carta escrita

Para ti, cara bonita

Não tenho por quem lh’a mande

Toda a moça que é bonita

Se ela chora, se ela grita

Nunca houvera de nascer

É como a maçã madura

Da quinta do padre cura

Todos lha querem comer

Eu fui casar às Capelas

Por ser fraco das canelas

Com uma mulher sem nariz

E esta gente das Fajãs

Já me deram os parabéns

Pelo casamento que eu fiz

Ponha aqui o seu pezinho

Devagar devagarinho

Se vai à Ribeira Grande

Eu tenho uma carta escrita

Para ti, cara bonita

Não tenho por quem lh’a mande



Pezinho da Vila

Nog een mooi beetje treurig Alentijns lied:

Gosto de quem canta bem

Que é uma prenda bonita

Gosto de que canta bem

Que é uma prenda bonita

Não empobrece ninguém

Assim como não enrica

Não empobrece ninguém

Assim como não enrica

Ao romper da bela aurora

Vem o pastor da choupana

Vem gritando em altas vozes

Muito padece quem ama

Muito padece quem ama

Mais padece quem namora

Vem o pastor da choupana

Ao romper da bela aurora

Ao romper da bela aurora

Vem o pastor da choupana

Vem gritando em altas vozes

Muito padece quem ama

Muito padece quem ama

Mais padece quem namora

Vem o pastor da choupana

Ao romper da bela aurora



Ao romper da bela aurora