Bluesklassieker du jour: Rocket 88

Volgens de Rock and Roll Hall of Fame de allereerste échte rock and roll song. Rocket 88 werd door producer Sam Phillips toegeschreven aan “Jackie Brenston and his Delta Cats”, maar die band bestond in feite helemaal niet. Rocket 88 werd geschreven door de destijds (1951) pas 19 jaar oude Ike Turner en uitgevoerd door diens band, The Kings of Rhythm. Phillips wilde een andere song van Turner als single uitbrengen en probeerde te vermijden dat de beide songs elkaar zouden beconcurreren. Omdat Jackie Brenston – de saxofoonspeler van de band – de leadzang verzorgde, schreef Phillips de song aan hem toe. Tot grote woede van Turner die het Phillips altijd kwalijk is blijven nemen dat die hem de titel “vader van de rock and roll” ontnomen had.



You heard the noise they make,

Let me introduce you to my Rocket ’88.

Yes it’s great, just won’t wait,

Everybody likes my Rocket ’88.

Gals will ride in style,

Movin’ all along. You may have heard of jalopies,You heard the noise they make,Let me introduce you to my Rocket ’88.Yes it’s great, just won’t wait,Everybody likes my Rocket ’88.Gals will ride in style,Movin’ all along. V-8 motor and this modern design,

My convertible top and the gals don’t mind

Sportin’ with me, ridin’ all around town for joy.

Blow your horn, Rocket, blow your horn Step in my Rocket and-don’t be late,

We’re pullin’ out about a half-past-eight.

Goin’ on the corner and havin’ some fun,

Takin’ my Rocket on a long, hot run.

Ooh, goin’ out,

Oozin’ and cruisin’ and havin’ fun Now that you’ve ridden in my Rocket ’88,

I’ll be around every night about eight.

You know it’s great, don’t be late,

Everybody likes my Rocket ’88.

Gals will ride in style,

Movin’ all along. Uitgelichte afbeelding: Sun Studio, waar Rocket 88 opgenomen werd – By dbking from Washington, DC – Sun Studio, Memphis, TNUploaded by LongLiveRock, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9585918