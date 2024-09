Biden en Harris steunen Israëlische actie

Zowel president Biden als VP Kamala Harris hebben een verklaring gepubliceerd over de dood van de Libanese fascistenleider Hassan Nasrallah. Biden noemt de dood van Nasrallah “a measure of justice for his many victims”. Volgens Harris was Nasrallah een “terrorist met Amerikaans bloed aan zijn handen” en is de wereld beter af zonder hem.

Helaas jeremiëren beiden weer over een – volstrekt imaginaire – ‘diplomatieke oplossing’, terwijl Israël de afgelopen weken bewezen heeft dat militaire middelen in de omgang met relifascisten een stuk effectiever zijn.

Inmiddels gaat de IDF gewoon door met het opknappen van het vuile werk voor Europa en de VS. Another one bites the dust:

🔴ELIMINATED: The Commander of Hezbollah’s Preventative Security Unit and a member of their Executive Council, Nabil Qaouk, was eliminated in a precise IDF strike. Qaouk was close to Hezbollah’s senior commanders and was directly engaged in terrorist attacks against the State of… pic.twitter.com/dcvKLRkMbf — Israel Defense Forces (@IDF) September 29, 2024



Uitgelichte afbeelding: Khamenei, Nasrallah en Qasem Soleimani. Alleen Khamenei leeft nog. – By Khamenei.ir, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82897939