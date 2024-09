Baudet hangt (weer) de nazi-apologeet uit

Baudet heeft zijn masker jaren geleden al afgezet en weggegooid, maar het kan natuurlijk altijd nóg erger:

Andrew Torba is de oprichter en Ceo van Gab, een extreemrechts platform waarbij zelfs Elon Musk’s Twitter/X verbleekt.

De tweede opmerking van Torba verwijst vermoedelijk naar een interview van nephistoricus Darryl Cooper met Tucker Carlson. Cooper beweerde in dat interview dat Churchill tijdens WOII de échte boosdoener was en Hitler een zielig slachtoffer. Volgens Cooper vond de Holocaust ook plaats uit humanitaire overwegingen: “[De Nazis] are saying: ‘We can’t feed these people, we don’t have the food to feed these people.’ One of them says [in a letter]: ‘Rather than wait for them to slowly starve this winter, wouldn’t it be more humane to quickly finish them all off now?”.

Cooper’s ahistorische gebazel viel natuurlijk goed in nazikringen en – uiteraard – bij Elon Musk die het interview betitelde als “Very interesting. Worth watching”.

Uitgelichte afbeelding: Door Elekes Andor – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46878581