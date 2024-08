Azië moet zich opmaken voor meer én fellere cyclonen

Tropische cyclonen vormen zich dichter bij de kustlijnen van Zuidoost-Azië, worden snel sterker en blijven langer hangen. Volgens onderzoekers is er dringend actie nodig om gemeenschappen die risico lopen te beschermen.

Hun analyse, gepubliceerd inClimate and Atmospheric Science, laat zien hoe als gevolg van de klimaatverandering de paden van cyclonen naar het noorden van de regio verschuiven en de wervelstormen sneller intensiveren, wat leidt tot meer schade in dichtbevolkte kustgebieden en in steden als Bangkok, Hai Phong in Vietnam en Yangon in Myanmar.

Eind juli heeft een aardverschuiving in Wayanad, in de kustregio van Kerala in het zuiden van India, aan meer dan 360 mensen het leven gekost en honderden huizen verwoest. Ze werd veroorzaakt door een wolkbreuk, een ander type van extreem weer waar we mee te maken krijgen als een gevolg van klimaatverandering.