Auto D66-Kamerlid in brand gestoken

De auto van D66-Kamerlid Tjeerd de Groot is in de fik gestoken. De wagen brandde volledig af.

Het Friese Kamerlid had zijn auto geparkeerd in Nagele, in de Noordoostpolder.

Of het om een politiek gemotiveerde actie gaat, is niet duidelijk. Net als de politie vermoeden wij van wél. Niet zo moeilijk te raden uit welke hoek de brandstichter afkomstig is.

Eind vorig jaar kwam De Groot in het nieuws omdat hij Ongehoord Nieuws-verslaggever Jonathan Krispijn – terecht – uitmaakte voor fascist. Helaas nam hij later zijn woorden terug, overigens zonder zijn excuses aan te bieden.

Bron: Omrop Fryslân