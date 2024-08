Antisemieten bekladden Holocaustmonument in Berlijn

Onbekenden hebben antisemitische en pro-Palestijnse leuzen (wat bijna altijd samengaat) geklad op het monument “Vrouwenprotest 1943” in de Rosenstraße in Berlijn. Het monument herdenkt het protest van honderden vrouwen tegen de arrestatie van hun Joodse echtgenoten in februari 1943.

Op het monument werd o.a. de leuze “Jews are committing genocide” (Joden plegen genocide) gekalkt. Vroeger (drie maanden geleden) zei men nog dat “Israël” genocide pleegde, maar inmiddels nemen antizionisten antisemieten zelfs díe moeite niet meer. wat eigenlijk misschien wél zo eerlijk is.

In 1943 arresteerde de Gestapo ongeveer 10.000 Berlijnse Joden, waarvan de overgrote meerderheid enkele dagen later direct naar de gaskamers werd gestuurd.

Tweeduizend Joden werden echter vastgehouden in een tijdelijk “verzamelcentrum” in de Rosenstraße in Berlijn. Deze tweeduizend hadden niet-joodse, Duitse echtgenoten, vrouwen en kinderen.

Toen het nieuws van de arrestatie zich verspreidde, haastten honderden mensen – voornamelijk vrouwen – zich naar de Rosenstraße om te protesteren. De betogers werden een paar keer verjaagd, maar ze bleven terugkomen.

Het werkte. Het regime bleek niet bij machte het protest de kop in te drukken en Goebbels slaagde er ook niet in te voorkomen dat het nieuws zich als een lopend vuurtje verspreidde. De SS wilde de betogers executeren, maar Goebbels sprak daar een veto over uit: [Goebbels} betoogde dat de protesten apolitiek waren, een poging van vrouwen om hun families bij elkaar te houden in plaats van een poging om het Nazi-regime ten val te brengen – dat het regime op geen enkele manier duizenden ongewapende vrouwen midden in Berlijn kon afslachten en het bloedbad geheim kon houden, en dat het nieuws van het bloedbad het Duitse moreel verder zou ondermijnen door te laten zien dat het Duitse volk niet collectief verenigd was in de Volksgemeenschap voor de totale oorlog.

Uitgelichte afbeelding: By Niki Sublime from Boston, USA – Rosenstrasse, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6672210