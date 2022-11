Alsnog twee Palestijnse doden

Twee Palestijnen zijn woensdagavond overleden als gevolg van Israelische aanvallen in Nablus. Eén van hen was Mohammed Hisham Abu Kishek (22). Hij was een dag eerder met vier anderen door scherpe munitie gewond geraakt bij dezelfde aanval als waarbij de 16-jarige Ahmad Shehadeh werd gedood met een schot in het hart. Mohammed werd in zijn buik geraakt door een dumdumkogel (een kogel die uitzet als hij het lichaam raakt en grote schade aan organen en massale bloedingen veroorzaakt). Bij Mohammed was een deel van zijn organen blootgelegd.

Aan de inval namen verschillende militaire voertuigen deel plus een paar bulldozers. Hij was erop gericht bescherming te verlenen aan Joodse bezoekers van Josefs Tombe die op het grondgebied van Nablus ligt. De familie van Mohammed vertelde dat hij ver van de confrontaties met de militairen was en ook geen deel aan had gehad.

De tweede die woensdagavond, iets later, overleed was de 30-jarige Mohammed Ahmad Herzallah. Hij was ernstig gewond geraakt op 24 juli. De Israeli’s voerden toen een aanval uit op iemand die ervan werd verdacht het vuur geopend te hebben op bezoekers van Josefs Tombe in Nablus.Ze wilden hem arresteren. Bij de aanval werd zijn huis in het oude gedeelte van Nablus ernstig beschadigd, maar de arrestatie mislukte.Wel werden twee leden van de Martelaren van al-Aqsa, Mohammed Azizi (25) en Abderrahman Sobh (28) gedood, terwijl Mohammed Herzallah een zeer ernstige hoofdwond opliep. Hij is voor die wond de afgelopen maanden verschillende malen geopereerd, eerst in Nablus, toen in Beit Jala en later in Ramallah, maar in het laatste ziekenhuis is hij overleden.

Met de twee nieuwe doden is het aantal Palestijnen dat dit jaar door Israeli’s is gedood op 202 gekomen, 52 in Gaza en 150 op de Westoever. Uiteraard zult u dit nieuws niet lezen op de website van het CIDI, daar gaat het alleen over twee bomaanslagen in Jeruzalem. Hetzelfde geldt ditmaal trouwens ook voor de Israelische pers, die lijkt ook geobsedeerd door de aanslag in Jeruzalem.