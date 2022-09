Al-Mezan geeft Israel de schuld van de dood van een jongetje in Gaza

De mensenrechtengroep al-Mezan geeft Israel de schuld van het overlijden van de zesjarige Farouq Mohammed Abu Naja uit Gaza. Volgens al-Mezan heeft Israel geweigerd het kind te laten behandelen in het Medisch Centrum Hadassa in Jeruzalem, waarvoor hij een verwijzing en een afspraak had, en waartoe verzoeken waren gedaan op 21 januari en op 10 augustus van dit jaar. Op geen van beide verzoeken hadden de Israelische autoriteiten gereageerd. De situatie van het jongetje, dat leed aan ontwikkelingsregressie, verergerde kort na de laatste aanvraag snel. Hij overleed op 24 augustus.

Volgens al-Mezan is de discriminatoire bewegingsbeperking waaraan Gaza is onderworpen en de arbitraire manier waarop uitreisvergunningen worden verstrekt verantwoordelijk voor Farouqs dood. De organisatie voegt eraan toe dat het de vierde keer van dit jaar is dat patiënten overlijden doordat hun geen uitreisvisum is verstrekt – drie ervan betroffen kinderen en één keer ging het om een volwassene. De organisatie noemt de dood van Farouq het zoveelste bewijs dat Israel zijn plichten als bezettingsmacht niet nakomt en in strijd met de mensenrechten – en de door de VN gewaarborgde rechten van het kind – er niet voor zorgt dat het recht op gezondheidszorg zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. Het meer dan vijf maanden onthouden van de mogelijkheid aan een kleuter om medische zorg te ondergaan noemde al-Mezan onacceptabel.

– Uitgelichte afbeelding ontleend aan Abu’s blog