Afrika wordt het zwaarst getroffen door klimaatverandering

Volgens de World Meteorological Organisation (WMO) lijdt Afrika sterker onder klimaatverandering dan enig ander continent. Tussen 1991 en 2023 steeg de gemiddelde temperatuur in Afrika elk decennium met ongeveer 0,3%. De gevolgen van die temperatuurstijging zijn catastrofaal:

Tegen 2030 zullen naar schatting 118 miljoen extreem arme mensen (die moeten leven van minder dan US$ 1,90 per dag) in Afrika worden blootgesteld aan droogte, overstromingen en extreme hitte, als er geen adequate maatregelen worden genomen. Dit zal de inspanningen voor armoedebestrijding extra belasten en de groei aanzienlijk belemmeren.

Met name in Noord-Afrika is de situatie volgens de WMO zorgelijk. Zo bereikte de temperatuur in Agavir (Marokko) deze zomer 50,4C. Dat is dicht bij de grens waarop het menselijk lichaam nog kan functioneren. Delen van Noord-Afrika dreigen op termijn zelfs geheel onbewoonbaar te worden.

Het continent wordt ook getroffen door zowel (soms jaren aanhoudende) droogtes als extreme regenval, gevolgd door overstromingen waarvan honderdduizenden mensen het slachtoffer worden.

De klimaatcrisis gaat Afrika ook geld kosten:

De Afrikaanse landen verliezen gemiddeld 2-5% van hun BBP en veel landen besteden tot 9% van hun budget aan de bestrijding van klimaatextremen. In Afrika bezuiden de Sahara worden de aanpassingskosten geschat op 30-50 miljard US$ per jaar in de komende tien jaar, of 2-3% van het bruto binnenlands product van de regio.

Dat wil niet zeggen dat de situatie hopeloos is. Wél moeten er op korte termijn duurzame ontwikkelingsstrategieën worden in ontwikkeld, in combinatie met maatregelen om de risico’s te verminderen “de veerkracht op lokaal, nationaal en regionaal niveau te vergroten”.

Cynische noot: Afrika behoort tot de voornaamste slachtoffers van klimaatverandering, terwijl het continent daar relatief weinig aan bijdraagt.

Uitgelichte afbeelding: A man looking out over the beach from a building destroyed by high tides in Chorkor, a suburb of Accra. – By Ernest Ankomah Frimpong – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=129562867