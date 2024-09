Aantal sterfgevallen door cholera neemt opvallend sterk toe

Het aantal overlijdens door cholera wereldwijd is in een jaar tijd met 71 procent gestegen, meldt de WHO. Het wereldwijde risico van de ziekte wordt als “erg hoog” bestempeld.

Het aantal gerapporteerde cholera-doden is tussen 2022 en 2023 met 71 procent gestegen, blijkt uit de cijfers die de WHO heeft verzameld. Vorig jaar bezweken meer dan vierduizend mensen aan de ziekte, die te voorkomen en makkelijk behandelbaar is. Er zijn vorig jaar ook 13 procent meer besmettingen gerapporteerd, in meer landen dan de vorige jaren. In 38 procent van de gevallen gaat het om kinderen jonger dan vijf. De opmars van cholera heeft veel te maken met water: de ziekte verspreidt zich via vervuild water en voedsel dat met dat water in aanraking is gekomen. Gemeenschappen zonder toegang tot zuiver drinkwater worden daardoor het zwaarste getroffen. – Lees verder bij de bron, IPS

