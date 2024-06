780(!) 780(!) Jaja: 780 nareizigers in 4 jaar!

Hier staat het, op de site van de IND:

“In januari 2024 is nog een laatste actualisatie gedaan om op basis van de vastgestelde meetmethode de cijfers over de laatste maanden van 2023 aan te vullen. Die aanvulling, en daarmee de definitieve analyse, was in februari gereed en is gepubliceerd op 16 februari 2024.”

Hier is dat IND-informatieblad.

Wie even, zoals ik, een minuutje de getallen van de ingewilligde verzoeken tot nareis optelt, komt op 780.

Dat is dan in vier jaren. 4 Jaren! dat is dan gemiddeld per jaar 195 nareizigers.

780 – en geen cent minder hoor!

De minister is een nareiziger.

De minister is een vluchteling.

De minister is een gelukszoeker.

De minister is Turks – en Nederlands.

De minister liet ‘haar politie’ ongestraft maar werkeloos toezien bij schending van de demorechten in Dokkum en Staphorst.

De minister werkt samen met de PVV, waarvan zelfs Rutto-de-grutto na gedonder met gedogen zei dat hij er nóóóóít meer mee wilde samenwerken. (De partij van de kopvoddentaks, de omvolking en de minder-minder).

De minister werkt nauw samen met die neofascistische partij.

En de minister, zij loog maar voort.