21-27 augustus: Internationaal No Border Camp in Groningen

Van maandag 21 t/m zondag 27 augustus vindt in Groningen het No Border Camp plaats. Honderden internationale activisten komen een week lang samen voor acties, ontmoetingen, workshops, discussie en cultuur in het kader van de strijd voor een wereld zonder grenzen en bewegingsvrijheid voor iedereen.

Het No Border Camp vraagt aandacht voor het repressieve en gemilitariseerde grens- en migratiebeleid van Nederland en de EU. Het is geen toeval dat het No Border Camp dit jaar in het noorden van het land plaatsvindt, waar vorig jaar Ter Apel het symbool werd van een falend migratiebeleid. Het grensbeleid zorgt namelijk niet alleen voor tragisch leed ver van Nederland, zoals recentelijk de scheepsramp voor de Griekse kust, de gevolgen zijn ook in hier zichtbaar. Iedereen herinnert zich de beelden van de honderden mensen die de nacht door moesten brengen voor de poort van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daarnaast voltrekken zich er ook in de noodopvangen, zoals in Zuidbroek, mensonterende situaties.

Op het No Border Camp zullen verschillende onderwerpen de revue passeren, zoals de onmenselijke behandeling van asielzoekers in Ter Apel, hoe de EU Balkan-landen gebruikt in hun geopolitieke spel, de historie van de no border-beweging in Nederland en de effecten van grens- en asielbeleid op de gezondheid rond zwangerschap en bevalling.

Het kamp wordt georganiseerd door een coalitie van activisten van verschillende groepen in Nederland en volgt de eerdere No Border Camps in Rotterdam (2013 en 2022) en Wassenaar (2019). In 2022 werden er tijdens het No Border Camp demonstraties georganiseerd bij onder andere Nationale Nederlanden en Detention Centre Rotterdam (DCR).

De exacte locatie van het kamp wordt op maandag bekend gemaakt.

– Persbericht No Border Camp