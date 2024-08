Zomerse lepels vol liefde 1: Geloof je in magie?

Hitweek heette net Aloha maar er stond nog genoeg over muziek in, dat werd geleidelijk minder, maar in de zomer van 1969 waren er advertenties van platenzaken (platelaars in Hitweekjargon) die hielpen oriënteren. Ik werkte net een tijdje bij een bank en om de hoek was een goede platenzaak – waar is die gebleven? Enfin, de bank is ook weg. De Novak-monogrammofoon maakte plaats voor mijn oranje Lenco, stereo! De eerste plaat die ik er voor kocht was Stand! van Sly & the Family Stone en toen kwam de aanbieding van de Werken van de Lovin’ Spoonful.

De band was net opgehouden, het werkte niet meer na het vertrek van John B. Sebastian. Ik was altijd liefhebber geweest van hun muziek – fan? ik houd niet van het woord dat fanatisme inhoudt – en dook onder in wat hun volledige werk leek. De betovering van de muziek die ik alleen mono van de zeezenders kende, ik kan haar slechts vermelden. Ik schudde mijn loonzakje uit voor de platen.

Dit wordt een serie, ik waarschuw maar vast. Met af en toe een persoonlijke noot. De single waarmee ze doorbraken in 1965: Do you believe in magic? Reken maar!

Do you believe in magic in a young girl’s heart?

How the music can free her, whenever it starts

And it’s magic, if the music is groovy

It makes you feel happy like an old-time movie

I’ll tell you about the magic, and it’ll free your soul

But it’s like trying to tell a stranger ‘bout rock and roll

If you believe in magic don’t bother to choose

If it’s jug band music or rhythm and blues

Just go and listen it’ll start with a smile

It won’t wipe off your face no matter how hard you try

Your feet start tapping and you can’t seem to find

How you got there, so just blow your mind

If you believe in magic, come along with me

We’ll dance until morning ’til there’s just you and me

And maybe, if the music is right

I’ll meet you tomorrow, sort of late at night

And we’ll go dancing, baby, then you’ll see

How the magic’s in the music and the music’s in me

Yeah, do you believe in magic?

Yeah, believe in the magic of a young girl’s soul

Believe in the magic of rock and roll

Believe in the magic that can set you free

Ohh, talking ‘bout magic

Do you believe like I believe? (Do you believe in magic?)

Do you believe like I believe? (Do you believe? Believer)

Do you believe like I believe? (Do you believe in magic?)

