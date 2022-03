Wladimir Wladimirowitsj, u sterft op een feestdag

Er zijn moppen…

Een waarzegger vertelt Poetin dat hij beeld had gezien van een juichende menigte die lachend naar Poetin wuift terwijl hij in een stoet langsrijdt.

Poetin: En, wuif ik terug?

Waarzegger: Kon ik niet zien, de kist was dicht.

Een andere.

Man komt bij kiosk, koopt krant, kijkt naar de voorpagina en gooit hem weg.

Dit gebeurt een paar dagen achtereen en de kioskhouder vraagt tenslotte waarom de klant dit doet.

“Ik wil een overlijdensbericht zien.”

Kioskhouder: “Dat staat toch niet op de voorpagina!”

Klant: “Het bericht dat ik wil zien staat zeker op de voorpagina.”

‘Hoeveel seconden kun je op het Moskouse Manegeplein demonstreren tegen de oorlog? Spoiler: 1,5 seconden’. https://t.co/s7sW7tVrKO — Hans de Vreij (@hdevreij) March 13, 2022



Ik gooi er een tweede spoiler tegenaan.

Op het kartonnetje dat de eerste vrouw ophoudt staan twee woorden (in Latijnse letters overgezet):

Dwa slowa.

Twee woorden.

Eh, ja dat betekent het.

De tweede weggevoerde vrouw vertelt tegen de camera dat ze achter Poetin staat.

“Niks mee te maken”.

– Uitgelichte afbeelding: By Nabokov at English Wikipedia, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56966609