Vijftig jaar Straatsburg in Nederland 2: RNI

Het was een domme verhuizing, maart tot juli 1970, van de Mebo 2, zendschip van Radio Nordsee International. Het eerste jaar zond het station uit in het Duits en het Engels. Vanaf januari 1971 tot het eind, 31 augustus 1974 in Nederlands en Engels. Van Veronica verdreven Jan van Veen en Willem van Kooten (Joost de Draaier) vonden hier een nieuwe stek.

Bij Veronica vonden ze het maar niks dat Van Veen hierheen was gegaan, hij was tenslotte in de familie Verwey getrouwd. Dus werd er een bom naar het zendschip gegooid. Zodat u begrijpt dat althans ik geen goed woord meer over had en heb over dat Veronica.

Dat sloot om 18 uur op 31 augustus, Atlantis om 19 uur en Noordzee om 20 uur.

“De muziek” stierf niet, daarover een volgend stukje.

De FM-zender van RNI is door technicus/deejay Bob Noakes verkocht aan Gerard van den Berg die er als actiezender Radio Sirene gebruik van heeft gemaakt in Amsterdam.



Man of action, Les Reed Orchestra, de herkenningsmelodie van RNI. En toch ook Northern Soulklassieker – werd Cloud Nine niet beluisterd “in het Noorden”?