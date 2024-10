Trump kent zichzelf hoge militaire onderscheiding toe

Net wanneer je denkt dat het niet nog erger kan: Trump heeft een veteraan zo gek gekregen hem zijn Purple Heart – een hoge militaire onderscheiding – te overhandigen. Wat er uiteraard op neerkomt dat Trump zichzélf een militaire onderscheiding heeft toegekend.

Het is niet de eerste keer dat Trump een Purple Heart krijgt van een dementerende veteraan. In 2016 kreeg hij er ook al eentje. Trump had toen dit te zeggen:

Donald Trump (in 2016) after receiving a Purple Heart medal from one of his supporters:

“That’s, like, big stuff. I always wanted to get the Purple Heart. This was much easier.”

pic.twitter.com/Hl97YXKcZW

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) October 5, 2024