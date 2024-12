Syrië: Israël kiest partij voor de Koerden

Interessante ontwikkelingen in Syrië, waar de regionale grootmachten Turkije en Israël druk bezig zijn hun belangen veilig te stellen. Daarbij kiest Israël nadrukkelijk partij voor de Koerden, terwijl Turkije diezelfde Koerden het liefst in de Eufraat zou zien drijven.

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Sa’ar, liet zondag tijdens een persconferentie weten dat de Koerden in elk geval op de morele steun van Israël kunnen rekenen: “Ik heb benadrukt dat de veiligheid van de Koerdische minderheid in Syrië, die nog steeds wordt aangevallen, moet worden gewaarborgd. De Koerden hebben dapper gevochten tegen de terroristische militie IS en de internationale gemeenschap moet ervoor zorgen dat ze beschermd worden tegen aanvallen van radicale islamisten.”

Morele steun is leuk, maar daar heb je natuurlijk niet zoveel aan. Hopelijk ontvangen de Koerden ook wat materiële steun. Op militaire steun hoeft de SDF niet te rekenen want dat zou Israël in conflict brengen met Turkije dat er alles aan gelegen is de Koerdische invloed in Syrië juist zoveel mogelijk in te perken.

Erdogan lijkt evenmin uit te zijn op een conflict. De Turkse president heeft het afgelopen jaar weliswaar veel misbaar gemaakt over zielige Palestijnen, maar dat was vooral voor binnenlandse consumptie, praktische steun bleef uit.

Bron: Frankfurter Rundschau

Uitgelichte afbeelding: By VOA – VOA, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38208886