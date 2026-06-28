Stervend heb ik het u gemeld

Mocht u het niet herkennen: het is een dichtregel van Willem Bilderdijk, hypochonder tot en met. Na deze regel had hij nog twintig jaar voor de boeg.

Heb ik u de stuipen op het lijf gejaagd? Of was het u niet eens opgevallen dat ik er de afgelopen vier weken helemaal niet geweest ben? Welnu, het gerucht dat ik overleden ben is grotelijks overdreven. Wat voor citaat kan ik er nu weer tegenaan gooien?

Deze plaat draait om mij! Zo,die was van Wim T. En ik laat David Clayton-Thomas even aan het woord, met BS&T’s superieure versie van God bless the child.

Ik heb een paar maanden programma’s gepresenteerd bij een lokale zender in Amsterdam, waar een leger pietlutten in de gaten hield of je wel Easy Listening draaide. Nou vond ik dit nummer zeer goed als “jazz of jazzy” passen, tot de versnelling tot mijn schrik uitbrak. Snel wegdraaien voor een plaat met het gewenste zeiktempo. Ik heb het niet lang volgehouden bij dat station.

Maar hier in het hospitaal ben ik naar verhouding wel lang. Een strenge fysiotherapeut vindt dat ik met een rollator moet lopen de komende twee maanden. Ik vraag me af of je daarna nog los kunt komen van zo’n ding. Ik beraad me.

Enfin, ik ben bijna vier weken uit de roulatie geweest, hoop er de komende week weer in te komen.

Gelukkig zijn is ook niet alles, gelukkig duurt het niet zo lang, citeer ik WTS via Barend Servet. Tot spoedig.