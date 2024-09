Schoten afgevuurd bij Israëlisch consulaat in München + Updates

Bij het Israëlische consulaat in München zijn vanochtend schoten afgevuurd. De schutter is neergeschoten door de politie. Daarbij raakte hij zwaargewond. Volgens de Süddeutsche Zeitung gebruikte schutter een Kalashnikov. Voor zover nu bekend zijn er buiten de schutter verder geen slachtoffers gevallen.

Schüsse vor dem israelischen Generalkonsulat in München. Das NS-Dokuzentrum ist direkt nebenan. pic.twitter.com/k1r819o9Rj — Ronen Steinke (@RonenSteinke) September 5, 2024

De (vermoedelijke) aanslag komt op de verjaardag van de moord op elf Israëlische atleten door de Palestijnse terreurbeweging Zwarte September tijdens de Olympische Spelen in Múnchen in 1972. Wat uiteraard geen toeval is.

De wijde omgeving is nog steeds afgezet en boven de stad vliegen helikopters. Het is vooralsnog onduidelijk of er meer mensen bij de aanslag betrokken zijn.

Update: volgens het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken is een medewerker van het consulaat gewond geraakt, zij het niet ernstig.

Update: de schutter is overleden. Good riddance.

Update: de schutter zou bij de politie bekend staan als “islamist”

Uitgelichte afbeelding: Een plaquette, met tekst in het Duits en Hebreeuws, herinnert aan de aanslag in München in 1972 – Door High Contrast – Eigen werk, CC BY 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19948068