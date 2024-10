Rottende resten zorgen voor typische herfstgeur

De mooiste periode om van het bos te genieten is de herfst, vinden velen. De verkleurende bladeren spelen hierbij natuurlijk een grote rol, maar misschien ook wel die typische herfstgeur. De combinatie van vocht en verterende plantenresten zorgt voor die weeïge geur die de meesten van ons wel aangenaam vinden. Hoe werkt dat eigenlijk, die rotting? En waarom is dat belangrijk voor het bos?

Regen en gevallen bladeren, dat maakt dat het verteringsproces in de herfst in volle gang is. Staatsbosbeheer-boswachter Henk-Jan van der Veen legt uit hoe dat gaat. “Met behulp van vocht zetten vele verschillende soorten bacteriën en schimmels de herfstbladeren om in voedingsstoffen. Bomen en planten nemen die in het voorjaar en in de zomer weer uit de bodem op om te groeien.”

