Republikeinse gouverneurskandidaat roept op politieke tegenstanders te vermoorden

Mark Robinson, de Republikeinse genomineerde voor gouverneur van North Carolina, heeft tijdens een toespraak in een kerk opgeroepen politieke tegenstanders te vermoorden.

Robinson zal ongetijfeld claimen dat hij doelde op “nazi’s en verkrachters”, maar dat is een bekende truc:

Robinson might try to argue that he only meant that our enemies during World War II—and torturers and murderers and rapists today—deserve “killing.” But the sum total of his remarks plainly suggests otherwise. He seemed to analogize the need to kill World War II enemies to the need to kill enemies in the present, enemies who harbor “evil intent,” enemies conservatives are struggling against “now.”