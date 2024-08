Persoonsverwisseling in Berlijn: arrestant blijkt tóch geen lid van de RAF te zijn

De man die gisteren in Berlijn-Spandau werd gearresteerd op verdenking van het lidmaatschap van de RAF, is weer op vrije voeten gesteld. Het blijkt te gaan om een persoonsverwisseling.

De Duitse politie zoekt al decennia tevergeefs naar de laatste drie leden van de zoveelste generatie van de RAF. In februari werd Daniela Klette opgepakt in Kreuzberg, maar Burkhard Garweg en Ernst-Volker Staub zijn nog steeds voortvluchtig.

Beide voortvluchtigen zijn inmiddels bejaard oudere medeburgers. Het drietal wordt verdacht van poging tot moord en het plegen van gewapende roofvervallen. De RAF hief zichzelf in 1998 op (“Heute beenden wir dieses Projekt. Die Stadtguerrilla in Form der RAF ist nun Geschichte”).

Het hierboven genoemde trio bleef ondergronds. Om voor de hand liggende redenen stuitte het aanvragen van een uitkering op een aantal praktische problemen. De drie besloten daarop in hun onderhoud te voorzien met het plegen van gewapende roofoverallen. Blijkbaar redelijk succesvol, want Klette was geen armoedzaaier toen ze werd opgepakt. Doden zijn er bij die overvallen overigens niet gevallen.

Bron: taz

Uitgelichte afbeelding: Door U.S. Air Force photo – http://www.nationalmuseum.af.mil/; exact source, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7502538