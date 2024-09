Peiling: nek-aan-nek race tussen Trump en Harris

Volgens een peiling van de New York Times en Siena College overweegt 48% van de geregistreerde kiezers op Trump te stemmen, tegenover 47% voor Harris. Wél heeft Harris een licht voordeel in de swing states Pennsylvania, Wisconsin en Michigan. In Nevada, Georgia, North Carolina en Arizona gaan beide kandidaten gelijk op.

Opmerkelijk genoeg hebben de meeste kiezers wat betreft de economie meer vertrouwen in Trump dan in Harris. Dat Trump met de regelmaat van de klok economisch volstrekt krankzinnige ideeën lanceert is voor veel kiezers blijkbaar minder belangrijk. Wat abortus betreft – een hot item in de VS – hebben de kiezers dan weer veel meer vertrouwen in Harris dan in Trump.

Uit de peiling blijkt dat veel kiezers (nog) niet weten waar Harris nu eigenlijk voor staat. Wat Trump wil is de meeste kiezers wel duidelijk… Komende dinsdag gaan Harris en Trump met elkaar in debat bij ABC. Voor Harris – een goede debater – dé kans om te bewijzen dat ze geen kloon is van Joe Biden.

Een paar opvallende conclusies uit de peiling:

het hameren van de Democraten op Trump’s link met het ultrareactionaire Project 2025 blijkt een goede strategie te zijn geweest. Trump heeft de afgelopen tijd zijn best gedaan afstand te nemen van het impopulaire project, maar de meeste kiezers denken dat hij tijdens zijn tweede ambtstermijn in elk geval zal proberen een aantal punten van Project 2025 te realiseren

persoonlijke aanvallen op Trump werken niet, hoeveel wartaal hij ook uitkraamt. Ook zijn rechtszaken en veroordelingen lijken nauwelijks effect te hebben. Vierenvijftig procent van de kiezers ziet Trump als een risico voor het land, maar 52% vindt dat ook van Harris.

